В Самарканде женщина из ревности убила 12-летнюю дочь соседки

CA-NEWS (UZ) - Жительница Пайарыкского района Самаркандской области Узбекистана подозревается в совершении жестокого убийства дочери соседки. По предварительной версии правоохранительных органов, женщина, приревновав мужа к соседке, из-за мести убила ее 12-летнюю дочь и закопала тело девочки в поле недалеко от дома, передает centralasian.org.

Тело ребенка, без вести пропавшего 10 декабря, было обнаружено спустя 15 дней. Тело ученицы 5-класса, проживавшей в махалле «Ходжа Исмаил» в Пайарыском районе Самаркандской области, было обнаружено 25 декабря закопанным в поле.

Заместитель начальника РОВД Пайарыкского района, майор Амин Тошев сказал, что в настоящее время проводятся следственные действия. Сообщается, что задержана местная жительница.

– Мать покойной девочки вышла замуж за жителя нашего села десять лет назад. Отец девочки умер пять лет назад. После смерти мужа мать девочки жила в доме свекра. Затем ей купили отдельное жилье и поселили там с дочкой. Точную причину смерти ребенка мы не знаем. Но люди говорят, что девочку убила соседка, ударила ее топором, а затем закопала тело ребенка в соседнем поле. Мать убитой подозревали в любовных связях с мужем соседки. Ходят слухи, что женщина таким образом отомстила сопернице. Однако пока эта информация официально не подтверждена – рассказал житель махалли «Ходжа Исмаил».

По факту зверского убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство») УК Узбекистана.





