Создана Международная ассоциация молодежи Узбекистана

- Министерство юстиции зарегистрировало негосударственную некоммерческую организацию «Международную ассоциацию молодежи Узбекистана», сообщили местные СМИ.

О необходимости создания ассоциации в своем послании парламенту 22 декабря заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня многие наши молодые люди получают образование, работают за рубежом. Конечно, среди них есть и те, кто нашел там свое призвание, живет благополучно. Однако тоска по Родине — сильное чувство, которое никогда не покидает человека, если он находится вдали от родного дома. Поэтому нам нужно налаживать постоянную связь с соотечественниками, проживающими за рубежом, укреплять работу по защите их прав и законных интересов, поддерживать тех, кто желает вернуться на Родину», — сказал глава государства.

Как сообщила пресс-служба Минюста, цель ассоциации — поддержка и защита интересов молодых людей, обучающихся и работающих за рубежом.