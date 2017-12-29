Apple извинилась перед пользователями за замедление работы старых iPhone

- Американская компания Apple вынуждена была извиниться за то, что намеренно замедляет работу старых iPhone. На компанию обрушилась волна критики за эти действия, хотя она и уверяет, что стремится таким образом продлить срок работы смартфонов, сообщает Би-би-си.

Apple заявила, что заменит батареи на меньшие и в наступающем году выпустит программное обеспечение, которое позволит пользователям следить за состоянием батареи телефона.

Подозрения в том, что Apple замедляет работу старых моделей своих смартфонов, возникали и ранее, когда пользователи начали делиться собственными версиями на этот счет. Существует мнение, что, замедляя работу старых телефонов, Apple стимулирует пользователей приобретать новые модели.

Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей наилучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде ", - сказали в Apple.

Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет отключается вообще.

В новом заявлении, опубликованном на официальном сайте Apple, производитель заявил, что снизит цену замены батареи, гарантийный срок которой истек, с 79 до 29 долларов США для всех владельцев iPhone 6 или более поздних моделей.

Эти вынужденные меры компания предпримет, как она заявляет, ради решения проблем клиентов, уважения к их преданности и восстановления доверия всех, кто мог усомниться в намерениях Apple.

В США к Apple было подано восемь индивидуальных исков по этому вопросу, кроме того иски были поданы в Израиле и во Франции.