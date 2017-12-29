71-летний глава Государственного налогового комитета Узбекистана подал прошение об отставке

- 71-летний председатель Государственного налогового комитета Батыр Парпиев, считающийся одним из влиятельных генералов в Узбекистане, подал президенту Шавкату Мирзиёеву заявление об отставке. Об этом сообщили источники в правительстве, передает centralasian.org

По словам чиновников, генерал-лейтенант Батыр Парпиев подал президенту Шавкату Мирзиёеву заявление об отставке два месяца назад.

"Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. В последнее время он жаловался на боли в ногах. Однако президент не принял его заявление, сказав, что пусть Парпиев пока поработает", – сказали они, отметив, что 28 декабря Батыр Парпиев находился на своем рабочем месте.

Информация о том, что глава Государственного налогового комитета решил уйти в отставку появилась вслед за сообщением о начале массовых «кадровых чисток» в данном ведомстве. Кадровые сокращения в налоговой системе Узбекистана, по словам узбекских чиновников, осуществляются на основании постановления президента Шавката Мирзиёева.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 12 июля президент Мирзиёев подверг критике сотрудников налогового комитета за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и проведение безосновательных проверок. Тогда президент предупредил налоговиков о том, что в ближайшее время в налоговой системе произойдут серьезные изменения.

Батыр Парпиев руководит ведомством с 2004 года.