Названа причина ДТП с автобусом в Москве

- Причиной аварии с автобусом на северо-западе Москвы, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного главка полиции Юрия Титова.

"29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", - сказал Титов.

По его словам, в результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадали три человека. "На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб", - добавил Титов.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы: о ДТП сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса. По пострадавшим уточняется, пока достоверно известно об одном раненом", - сказал источник.