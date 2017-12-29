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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт у мечети в Кабуле

CA-NEWS (CA) - Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой заявление боевиков.

Взрыв прогремел утром на западе Кабула, погибли 40 человек, ранения получили по меньшей мере 30. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, при этом взрыве и погибли люди. Затем сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани назвал кровопролитную атаку в культурном центре в Кабуле преступлением против человечности.

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