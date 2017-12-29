Энрике Иглесиас спел вместе с узбекским фанатом в Ташкенте (видео)
- Узбекистан, общество
- 15:03, 29 декабря 2017
- Просмотров: 1115
CA-NEWS (UZ) - Испанский певец Энрике Иглесиас, во время концерта в Ташкенте встретил своего двойника в Узбекистане, пишут соцсети.
Один из узбекских поклонников творчества испанского певца вышел на сцену и спел вместе с ним, чем вызвал восхищение зрительного зала и самого Энрике Иглесиаса.
Напомним, что 28 декабря в Ташкенте, в одном из самых крупных концертных залов столицы прошёл концерт Энрике Иглесиаса, организованный Алишером Усмановым. Билеты на концерт, как сообщалось ранее, распространялись бесплатно среди одарённой молодежи Узбекистана.
Новости по теме:
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь