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  30 декабря 2017
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Энрике Иглесиас спел вместе с узбекским фанатом в Ташкенте (видео)

CA-NEWS (UZ) - Испанский певец Энрике Иглесиас, во время концерта в Ташкенте встретил своего двойника в Узбекистане, пишут соцсети.

Один из узбекских поклонников творчества испанского певца вышел на сцену и спел вместе с ним, чем вызвал восхищение зрительного зала и самого Энрике Иглесиаса.

Напомним, что 28 декабря в Ташкенте, в одном из самых крупных концертных залов столицы прошёл концерт Энрике Иглесиаса, организованный Алишером Усмановым. Билеты на концерт, как сообщалось ранее, распространялись бесплатно среди одарённой молодежи Узбекистана.


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Комментарии (1)
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Tashkentec
16:16, 29 декабря 2017
Энрике Иглесиас спел с узбекским кумиром? CA-News, у вас редакторы уже НГ отмечают? )) Напишите с узбекским фанатом ))
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