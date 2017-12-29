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  30 декабря 2017
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Назарбаев "сыграл в футбол" с игроками "Астаны"

CA-NEWS (KZ) - Во время ежегодного благотворительного бала акима Астаны Нурсултану Назарбаеву подарили мяч. Именно им был забит решающий гол в ворота "Славии", что позволило ФК "Астана" выйти в 1/16 Лиги Европы, передает Tengrinews.kz.

Вместе с Главой государства на бал акима столицы были приглашены политики, чиновники, звезды казахстанской эстрады, чемпионы Высшей Лиги КВН команда "Спарта" и футболисты клуба "Астаны": Абзал Бейсебеков, Асхат Тагыберген, Дмитрий Шомко и Сергей Малый.

Нурсултан Назарбаев принял подарок от футболистов, устроив небольшую перепасовку с игроками "Астаны" и сборной Казахстана. Этот момент запечатлела пользователь Facebook Aizhani Nurlanova.

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