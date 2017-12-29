Назарбаев: Боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза

CA-NEWS (KZ) - Глава государства встретился с руководящим составом Министерства обороны, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи главе государства было доложено об итогах деятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан в 2017 году по укреплению обороноспособности страны и повышению боеготовности войск. Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет с момента своего образования армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и укрепления авторитета нашего государства.

"В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития Вооруженных Сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате реализации этих документов к 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Возможности Сил специальных операций повысятся в три раза", - сказал президент Казахстана.