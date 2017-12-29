Россия предложила построить в Узбекистане атомную электростанцию

- Российская Федерация предложила Узбекистану построить на его территории блочную атомную электростанцию, поколения 3+.

Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, находящийся в столице Узбекистана с рабочим визитом, передаёт ТАСС.

По его словам, речь идет о двухблочной атомной станции, постфукусимского образца технологии.

"Наш опыт строительства таких станций весьма солидный. Мы будем строить подобные объекты в Бангладеш, Венгрии, Египте, Финляндии. Это наша промышленная компетенция, которую мы начинаем широко тиражировать", - добавил он.

Справка:

«Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Госкорпорация является одним из лидеров мировой атомной промышленности, занимает второе место в мире по запасам урана и пятое по объёму добычи, четвёртое место в мире по производству атомной энергии, контролирует 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 17 % рынка ядерного топлива.