Турция депортировала на родину таджика-гея

- Таджикистан, общество
- 16:12, 29 декабря 2017
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Фотех - так представился депортированный в Таджикистан гей – семь лет назад уехал на заработки в Россию. «Три года назад мои друзья нашли для меня работу в одном из развлекательных центром Стамбула. Я работал официантом и танцором, а также давал уроки танца девушкам», - рассказывает Фотех.
По его словам, когда и как был инфицирован ВИЧ – не помнит. «Последнее время в Турции я почувствовал недомогание. После депортации прохожу лечение у врачей», - сказал он.
Акбар Хомидов, сотрудник благотворительной организации помощи ВИЧ-инфицированным, сказал, что после депортации у Фотеха была депрессия, он много пил. «Возникла угроза того, что он начнет половую связь и заразит других. Мы отвезли его к врачу и сейчас строго следим за тем, как он проходит лечение», - говорит он.
Недавно МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370 геев и лесбиянок – все они были выявлены в ходе операций МВД Таджикистана под кодовыми названиями “Нравственность” и “Чистка”. Как сообщил журнал “Конуният” (“Законность”), в списке 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. “Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет”, - пишет издание Генпрокуратуры РТ.