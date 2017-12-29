Турция депортировала на родину таджика-гея

- Власти Турции депортировали на родину таджика-гея, который работал в одном из развлекательных центров Стамбула. Решение о депортации было принято после того, как анализ крови показал, что молодой парень инфицирован ВИЧ.

Фотех - так представился депортированный в Таджикистан гей – семь лет назад уехал на заработки в Россию. «Три года назад мои друзья нашли для меня работу в одном из развлекательных центром Стамбула. Я работал официантом и танцором, а также давал уроки танца девушкам», - рассказывает Фотех.

По его словам, когда и как был инфицирован ВИЧ – не помнит. «Последнее время в Турции я почувствовал недомогание. После депортации прохожу лечение у врачей», - сказал он.

Акбар Хомидов, сотрудник благотворительной организации помощи ВИЧ-инфицированным, сказал, что после депортации у Фотеха была депрессия, он много пил. «Возникла угроза того, что он начнет половую связь и заразит других. Мы отвезли его к врачу и сейчас строго следим за тем, как он проходит лечение», - говорит он.

Недавно МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370 геев и лесбиянок – все они были выявлены в ходе операций МВД Таджикистана под кодовыми названиями “Нравственность” и “Чистка”. Как сообщил журнал “Конуният” (“Законность”), в списке 319 мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок. “Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный учет”, - пишет издание Генпрокуратуры РТ.