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  30 декабря 2017
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Назарбаев рассказал, что значит слово «любовь»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на новогоднем балу рассказал собравшимся о том, что значит слово "любовь".

Видео опубликовано в Instagram Акорды. "Махаббат деген..." "Love is..." от Президента" - подписано видео.

"Махаббат деген..." "Love is..." от Президента

Публикация от AkordaPress (@akordapress)Дек 29, 2017 at 12:33 PST

"Любовь бывает к народу, к земле, семье, детям, родителям. Любовь - большая вещь. Слово "любовь" - это Родина, слово "любовь" - это дом, слово "любовь" - это влюбленность. Пусть любовь никогда не угаснет в ваших сердцах, не выпускайте ее из ваших сердец. Будем здоровы", - сказал президент Казахстана.

Ранее отрывки выступления Нурсултана Назарбаева на новогоднем балу опубликовала в своем Instagram телеведущая Газиза Раимбек. Выйдя к микрофону, президент начал с шутки о том, где будет встречать Новый год.

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Комментарии (2)
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altyn12
17:53, 29 декабря 2017
pinkerton02
Ха ха любовь к власть хорошо сказано
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pinkerton02
16:30, 29 декабря 2017
А про любовь к должности и вечной власти?
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