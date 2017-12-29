Назарбаев рассказал, что значит слово «любовь»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на новогоднем балу рассказал собравшимся о том, что значит слово "любовь".

Видео опубликовано в Instagram Акорды. "Махаббат деген..." "Love is..." от Президента" - подписано видео.

"Любовь бывает к народу, к земле, семье, детям, родителям. Любовь - большая вещь. Слово "любовь" - это Родина, слово "любовь" - это дом, слово "любовь" - это влюбленность. Пусть любовь никогда не угаснет в ваших сердцах, не выпускайте ее из ваших сердец. Будем здоровы", - сказал президент Казахстана.

Ранее отрывки выступления Нурсултана Назарбаева на новогоднем балу опубликовала в своем Instagram телеведущая Газиза Раимбек. Выйдя к микрофону, президент начал с шутки о том, где будет встречать Новый год.