ЮНИСЕФ: Нельзя допустить, чтобы насилие над детьми стало нормой

- Уходящий год принес страшные страдания детям по всему миру. Они становились мишенью в вооруженных конфликтах, их использовали в качестве живых щитов, делали из них солдат, они погибали и получали увечья. Обычным делом стали изнасилования детей, принудительные браки, похищения и использование их в качестве рабов.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) напоминают, что стороны конфликтов в Ираке и Сирии, Йемене и Нигерии, Южном Судане и Мьянме вопиющим образом нарушают международные законы, призванные защищать детей.

Подростки, похищенные экстремистами, возвращаясь из плена, зачастую подвергаются преследованию со стороны сил безопасности.

«Дети становятся жертвами или свидетелями жестокого насилия в собственных домах, в школах и на игровых площадках, - говорит Мануэль Фонтен, директор чрезвычайных программ ЮНИСЕФ. – Эти нападения продолжаются из года в год, и мы не должны молчать. Нельзя допустить, чтобы подобные зверства стали нормой».

Оглядываясь назад, в ЮНИСЕФ вспоминают и о тех детях, кто расплачивается за конфликты взрослых своим здоровьем и благополучием. Миллионы недоедают, болеют, но не имеют возможности получить лечение, живут в антисанитарных условиях, без чистой воды и нормального питания.

Детский фонд ООН вместе с партнерами доставляет самым нуждающимся продовольствие и воду, помогает вернуться к учебе, оказывает медицинскую помощь. Там призывают стороны конфликтов прекратить нарушения прав детей и обстрелы жилых кварталов, школ и больниц.