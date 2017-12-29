РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Мигрант из Узбекистана попал в реанимацию после падения в Неву

CA-NEWS (UZ) - Молодой уроженец Узбекистана чудом выжил после незапланированного купания в ледяной Неве, куда он вечером в четверг, 28 декабря, упал с Дворцового моста в Петербурге, сообщили российские СМИ.

Молодой мигрант едва не погиб в результате несчастного случая, который произошел накануне вечером в центре Петербурга.

По имеющейся информации, около 17:00 с Дворцового моста в Неву упал 21-летний гражданин Узбекистана. Мужчину удалось спасти: его вытащили на берег у Адмиралтейской набережной.

После купания в ледяной воде мужчина получил серьезное переохлаждение, и был помещен в реанимацию.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×