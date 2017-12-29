Мигрант из Узбекистана попал в реанимацию после падения в Неву
- Узбекистан, происшествия
- 17:44, 29 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Молодой уроженец Узбекистана чудом выжил после незапланированного купания в ледяной Неве, куда он вечером в четверг, 28 декабря, упал с Дворцового моста в Петербурге, сообщили российские СМИ.
Молодой мигрант едва не погиб в результате несчастного случая, который произошел накануне вечером в центре Петербурга.
По имеющейся информации, около 17:00 с Дворцового моста в Неву упал 21-летний гражданин Узбекистана. Мужчину удалось спасти: его вытащили на берег у Адмиралтейской набережной.
После купания в ледяной воде мужчина получил серьезное переохлаждение, и был помещен в реанимацию.
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