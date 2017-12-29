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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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«Узстройматериалы» займутся поставками в Беларусь
CA-NEWS (UZ) - Компания «Узстройматериалы» начнет поставки природных камней и других строительных материалов из Узбекистана в Беларусь, сообщает uz24.uz.

Вопрос заключения торгово-экономического соглашения был проработан в рамках пятого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Беларусью, сообщает пресс-служба компании.

Узбекская делегация 19-20 декабря находилась в Беларуси с рабочим визитом, в рамках которого состоялась пятое заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. В рабочую группу входили и представители «Узстройматериалы» во главе с заместителем председателя правления Тимуром Мухамеджановым.

В рамках заседания прошли переговоры с потенциальными предприятиями Беларуси на предмет возможного торгово-экономического и инвестиционного партнерства, установления долгосрочного двустороннего сотрудничества.

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