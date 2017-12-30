Более 100 казахстанцев арестовали через Интернет

CA-NEWS (KZ) - Более 100 казахстанцев арестовали через Интернет, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

Как сообщили в ведомстве, на данный момент, при активном содействии Генеральной Прокуратуры происходит цифровизация правоохранительной деятельности. В этой связи, по поручению Генеральной прокуратуры Комитетом по правовой статистике и специальным учетам разработан модуль электронного уголовного дела. 11 августа текущего года Генеральным прокурором, председателями Верховного суда и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, министрами финансов и внутренних дел подписан совместный Приказ "О создании межведомственной рабочей группы и внедрении пилотного проекта "Е - уголовное дело".

С 25 августа в УВД и РОП Алматинского района Астаны стартовал пилотный проект "е-УД". "За это время в электронном уголовном деле в суд направлено 192 уголовных дел и даны 208 санкций в электронном формате. В рамках проекта "е-УД" реализована возможность санкцианирования меры пресечения содержания под стражей "Онлайн" посредством видео конференцсвязи. Процесс санкционирования осуществляется без доставления задержанных лиц в суд. Уже более 100 санкции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей проведены посредством видео конференцсвязи", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что с 1 января 2018 года запланирован переход на введение уголовного судопроизводства в электронном формате. То есть, реализация "е-УД" в органах уголовного преследования.

"Все проводимые следственные действия и принятые процессуальные решения будут вноситься сотрудниками органов уголовного преследования в модуле "е-УД" с фиксацией фактической даты принятия решения, и изменить данные сотрудник уже не сможет.

Преимуществом "Е - уголовного дела" является исключение фактов фальсификации и утери уголовных дел, а также избавление от ненужной бумажной волокиты", - добавили в ведомстве.