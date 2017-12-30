Первый агрегат ГЭС «Сарбанд» после реконструкции планируют запустить в августе 2018 года

- Первый агрегат ГЭС «Сарбанд» после реконструкции будет запущен в августе 2018 года. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, после модернизации мощность первого агрегата увеличится на 5 МВт. Всего в рамках модернизации проекта мощность ГЭС увеличится на 12 МВт.

По данным источника, первоначально проектная мощность указанной ГЭС составляла 240 МВт, после реконструкции этот показатель достигнет 252 МВт.

Реконструкция Сарбандской ГЭС, которая осуществится за счет грантовых средств Азиатского банка развития (АБР) завершится в 2019 году. На эти цели АБР выделил Таджикистану грант в размере $136 млн.

Следует отметить, что Сарбандская ГЭС была введена во временную эксплуатацию в рамках строительства каскада гидроэлектростанций на реке Вахш в 1962 году, а в 1966 году состоялся её полный запуск.

Проект модернизации Сарбандской ГЭС предусматривает полную замену гидротехнического оборудования.

Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится в течение трех лет (2016-2019). Первая фаза проекта предусматривает модернизацию 1, 2 и 5 гидроагрегатов, капитальный ремонт 3 и 6 гидроагрегатов, реконструкцию и модернизацию водосбросных шлюзов.

Также предусмотрены: ремонт подъемных механизмов, системы сжатого воздуха, системы пожаротушения ГЭС, замена силовых автотрансформаторов №2 и 3, строительство нового здания центра управления ГЭС, замена оборудования в электромеханических мастерских, берегоукрепительные работы и соединяющем канале.

Реализация второй фазы проекта предполагает модернизацию 220, 110, 35 и 6 кВт открытых распределительных устройств (ОРУ) гидроэлектростанции.