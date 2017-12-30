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  30 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус Деда Мороза бесплатно будет возить карагандинцев в праздник
CA-NEWS (KZ) - Два дня – 31 декабря и 1 января автопарк №3 Караганды выпустит на линию праздничный автобус, который будет бесплатно возить пассажиров. Так необычно автопарк решил поздравить карагандинцев, передаёт "Казинформ".

Праздничный автобус, украшенный гирляндами будет курсировать по самому популярному 43 маршруту.

"Выделив бесплатный автобус, мы таким образом преподносим гражданам подарок к Новому году. Нарядный сверкающий автобус будет ездить по действующему графику и по прежнему маршруту", – сообщил директор ТОО "Автопарк № 3" Артур Григорян.

Сотрудники автопарка записали своё видеопоздравление на фоне новогоднего автобуса.

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