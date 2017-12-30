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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Учебники на латинице издали в Караганде для студентов вузов
CA-NEWS (KZ) - В Карагандинском государственном университете имени Букетова презентовали четыре учебных пособия, изданных на латинской графике, сообщает портал ekaraganda.kz.

Экспериментальные учебники подготовили и издали преподаватели КарГУ. Это "Algebra", "Di’fferenci’alyq ten’dey’ler", "Elementarlyq matematika" и "Injenerli’k reologia".

Пособия знакомят студентов и магистрантов с основами учебных дисциплин на латинице.

В вузе отметили, что введение латинской графики даст долговременный эффект, так как подавляющее большинство специализированной литературы и методических пособий издано на английском языке либо с использованием латинской графики.

Кроме учебников, студентам презентовали мобильное приложения на IOS-платформе для транслитерации казахского текста с кириллицы на латиницу. Приложение разработал студент факультета математики и информационных технологий Айдамир Аскертай, сообщает Informburo.kz.

11 сентября на парламентских слушаниях в Мажилисе разработчики презентовали новый вариант казахского алфавита на латинице. В нём использованы 25 латинских букв и 8 диграфов.

Чуть позже Нурсултан Назарбаев ответил казахстанцам, критикующим проект алфавита на латинице. Он отметил, что к 2022 году начнётся преподавание с первого класса в школах на латинице. Деловая документация, периодическая печать, учебники должны быть переведены на латиницу до 2025 года.

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