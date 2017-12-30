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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Афганистан подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Афганистан подписали накануне Меморандум о развитии технического и экономического сотрудничества в транспортной сфере.

Как сообщает пресс-центр министерства финансов Таджикистана, церемония подписания документа состоялась 28 декабря в центральном аппарате Минтранса РТ в Душанбе.

В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел РТ, ГУП «Таджикская железная дорога», министр транспорта Таджикистана и гендиректор управления железными дорогами Афганистана.

Стороны подписали Меморандум о развитии технического и экономического сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает Авеста.

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