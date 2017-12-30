Таджикистан и Афганистан подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
- Таджикистан, политика
- 13:12, 30 декабря 2017
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Афганистан подписали накануне Меморандум о развитии технического и экономического сотрудничества в транспортной сфере.
Как сообщает пресс-центр министерства финансов Таджикистана, церемония подписания документа состоялась 28 декабря в центральном аппарате Минтранса РТ в Душанбе.
В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел РТ, ГУП «Таджикская железная дорога», министр транспорта Таджикистана и гендиректор управления железными дорогами Афганистана.
Стороны подписали Меморандум о развитии технического и экономического сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает Авеста.
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