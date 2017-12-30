В Жанаозене разыскивают танцующего Деда Мороза

CA-NEWS (KZ) - Танцующего Деда Мороза из Жанаозена ищет полиция, сообщают казахстанские сми.

За танцы на проезжей части героя видеоролика, снятого в Жанаозене, могут привлечь к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

"Личность героя видеоролика устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Как отмечает издание, ролик, на котором запечатлен танцующий человек в костюме Деда Мороза, был прислан в раздел "Народные новости".



