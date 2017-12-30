Узбекистан открывает сеть заправок с иностранным бензином

- Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, соучредителями которого являются «Узбекнефтегаз» и «дочка» российского Газпрома Gas Project Development Central Asia AG, откроют в Узбекистане сеть АЗС, где будут продавать импортный бензин. Об этом сообщает пресс-служба «Узбекнефтегаза».

На этих заправках можно будет купить дизельное топливо, а также бензин марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, которые, как подчеркивается в сообщении, будут соответствовать европейскому качеству и стандартам. Также бензин планируют продавать по прямым договорам и через биржевые торги по свободным коммерческим ценам.

По информации «Прайм», первые четыре АЗС новой сети появятся в Ташкенте в январе 2018 года. В дальнейшем СП планирует построить до 200 автозаправочных станций во всех регионах страны. В сообщении, со ссылкой на представителя Jizzakh Petroleum, указано, что топливо для данной сети будет импортироваться из России. Первую партию поставят с ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская область). Ее объемы не раскрываются.



