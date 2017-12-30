В Узбекистане 95 человек получили гражданство республики
- Узбекистан, общество
- 11:56, 30 декабря 2017
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил 95 лицам гражданство Узбекистана.
По данным пресс-службы Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».
В соответствии с указом удовлетворены заявления и приняты в гражданство 95 человек. Среди них большое количество этнических узбеков, родившихся в Таджикской ССР и проживающих в настоящее время в Сурхандарьинской области Узбекистана. А также этнические узбеки, родившиеся в Кыргызстане.
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