В Узбекистане 95 человек получили гражданство республики

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предоставил 95 лицам гражданство Узбекистана.

По данным пресс-службы Президента Узбекистана, Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал указ «О приеме в гражданство Республики Узбекистан».

В соответствии с указом удовлетворены заявления и приняты в гражданство 95 человек. Среди них большое количество этнических узбеков, родившихся в Таджикской ССР и проживающих в настоящее время в Сурхандарьинской области Узбекистана. А также этнические узбеки, родившиеся в Кыргызстане.