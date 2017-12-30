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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация "Росатома” посетила Узбекистан
CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с генеральным директором Государственной корпорации “Росатом” Российской Федерации Алексеем Лихачевым 29 декабря прибыла в Узбекистан, сообщает УзА.

На встрече между правительствами Узбекистана и России подписано Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, нацеленное на осуществление конкретных проектов и научных исследований в этой области.

"Узбекистан обладает высоким потенциалом для развития ядерной физики и атомной энергетики, - отметил А. Лихачев. – Заключенное между нашими правительствами соглашение позволит вывести на новый уровень сотрудничество по таким направлениям, как строительство атомных электростанций и исследовательских реакторов в Узбекистане, материаловедение, изучение минерально-сырьевой базы страны и другие".

Документ определяет практические аспекты двустороннего взаимодействия в области мирного использования атомной энергетики. Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества являются такие направления, как производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

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