При въезде в города Самарканд и Фергана ликвидировали посты

- При въезде в город Самарканд теперь нет поста “Штаб”, сообщает УзА. Исходя из задач, предусмотренных в Послании Президента страны Олий Мажлису, в Самаркандской области ликвидированы четыре поста дорожно-патрульной службы.

Дорожно-патрульные посты "Штаб" у въезда в Самарканд, "Лойиш" на границе Акдарьинского и Иштыханского районов, "Чархин" у въезда в Пастдаргамский район и "Мирбозор" в Нарпайском районе - из их числа.

Сегодня транспортные средства свободно передвигаются там, где раньше постоянно возникали пробки.

У въезда в Фергану ликвидирован дорожно-патрульный пост "Водий-5". Это лишь начало работы по сокращению постов, отмечает издание. За короткий срок в Ферганской области была пересмотрена их деятельность, в настоящее время предпринимаются меры по ликвидации 8 постов дорожно-патрульной службы.

Дорожно-патрульный пост "Водий-5", расположенный у въезда в Фергану из Ферганского района из-за автомобильных пробок круглосуточно создавал неудобства для водителей и пассажиров. Отныне деятельность этого поста прекращена.

"Узнав об этом, мы очень обрадовались, - говорит Носиржон Рахимов из села Вуадиль Ферганского района. - Жителям живописного села Шахимардон, чтобы попасть в Сохский район, тоже приходилось сталкиваться с немалыми трудностями".