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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Тяжелоатлеты Узбекистана получат денежное вознаграждение до $12 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев премировал денежными вознаграждениями четырех членов сборной Узбекистана по тяжелой атлетике.

Согласно распоряжению президента, спортсмены награждаются «за успешное выступление на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике, прошедшего с 28 ноября по 6 декабря 2017 года в городе Анахайм (США)».

Достон Ёкубов, который стал чемпионом мира в весовой категории 69 кг, получит денежное вознаграждение в размере $12 тыс.

Серебряные призеры чемпионата мира Фарходбек Собиров (весовая категория 94 кг) и Иван Ефремов (105 кг) получат по $6 тыс.

Бронзовый медалист чемпионата мира в весовой категории 62 кг Адхамжон Эргашев награжден денежным вознаграждением в размере $3 тыс.

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