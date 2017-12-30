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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Новую станцию метро Ташкента назвали в честь Мирзо Турсунзаде
CA-NEWS (UZ) - В направлении Сергелийского района Ташкента сдана новая станция метро, которая была названа в честь всенародно любимого таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде в знак признательности и возрастающего обоюдного стремления к сотрудничеству с Таджикистаном.

В настоящее время протяжённая подземная трасса ташкентского метрополитена состоит из 29 станций. Большинство из них названы в честь исторических личностей, заслуженных людей, в том числе и писателей и поэтов, таких как Алишер Навои, Бабур, Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан, репрессированный в 1937 году Абдулла Кадыри.

Недавно в направлении Сергелийского района Ташкента сдана новая станция, которую в знак признательности и возрастающего обоюдного стремления к сотрудничеству назвали в честь всенародно любимого таджикского поэта, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде.

Выдающегося поэта связывали узы дружбы со многими писателями из разных стран, в том числе и с узбекскими. Узбекской поэтессе Зульфие он посвятил замечательное стихотворение, перевёл на таджикский язык повесть Шарафа Рашидова «Кашмирская песня», сообщили таджикские СМИ.

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