Новую станцию метро Ташкента назвали в честь Мирзо Турсунзаде

- Узбекистан, общество
- 12:21, 30 декабря 2017
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В настоящее время протяжённая подземная трасса ташкентского метрополитена состоит из 29 станций. Большинство из них названы в честь исторических личностей, заслуженных людей, в том числе и писателей и поэтов, таких как Алишер Навои, Бабур, Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан, репрессированный в 1937 году Абдулла Кадыри.
Недавно в направлении Сергелийского района Ташкента сдана новая станция, которую в знак признательности и возрастающего обоюдного стремления к сотрудничеству назвали в честь всенародно любимого таджикского поэта, Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде.
Выдающегося поэта связывали узы дружбы со многими писателями из разных стран, в том числе и с узбекскими. Узбекской поэтессе Зульфие он посвятил замечательное стихотворение, перевёл на таджикский язык повесть Шарафа Рашидова «Кашмирская песня», сообщили таджикские СМИ.