ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге 27 декабря

CA-NEWS (CA) - Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters. Также об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов.

Террористы утверждают, что взрыв совершил «отряд безопасности из солдат халифата», цитирует сообщение исламистов SITE.

Взрыв произошел вечером, 27 декабря, в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. При взрыве никто не погиб, на следующий день было известно о 14 пострадавших, но 29 декабря власти города сообщили, что в больницы за медицинской помощью обратились еще четыре человека. Таким образом, всего при теракте пострадали 18 человек.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, находящейся в нескольких метрах от касс. По данным «Фонтанки», за полчаса до взрыва неизвестный мужчина оставил в одной из ячеек рюкзак. СВУ имело мощность 200 г в тротиловом эквиваленте.

Поначалу Следственный комитет России квалифицировал взрыв как покушение на убийство. На следующий день после взрыва российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

«В Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», - сказал Путин на церемонии награждения военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Сирии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Путин сделал свое заключение на основе докладов спецслужб. «По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение», - пояснил он.

«Дело в том, что там же были использованы поражающие элементы, соответственно, это в любом случае, так или иначе, террористический акт», - сказал Песков.