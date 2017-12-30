Производитель детских игрушек Lego стал самым влиятельным брендом в мире

CA-NEWS (CA) - Самым влиятельным брендом в мире в этом году стал датский производитель игрушек Lego, следует из рейтинга, составленного консалтинговым агентством Brand Finance, сообщает Би-би-си.

В рейтинге стоимости брендов Lego занимает только 196-ю строчку, однако в рейтинге влиятельности он оставил позади Google, Nike, Disney и многие другие всемирно известные бренды. При составлении рейтинга самых влиятельных брендов оценивается популярность и известность бренда, репутация компании и лояльность потребителей.

Надо отметить, что Lego не впервые за свою историю становится самым влиятельным брендом.

Lego уже занимал первую строчку рейтинга самых влиятельных брендов в 2015 году, а в 2016 году он занял второе место в рейтинге, уступив только Disney.

Сейчас сложно поверить, что датская компания в 2004 году была близка к банкротству: ее долг превысил 800 млн долларов. Даже председатель совета директоров Lego Brand Group Йорген Виг Кнудсторп тогда признал поражение.

Диверсификация

"Мы стоим на горящей земле, у нас закончились средства и скорее всего мы не выживем", - говорил он тогда коллегам.

А в 2016 году компания Lego отчиталась о рекордной выручке в 5,9 млрд долларов и чистой прибыли в 1,5 млрд. Некоторые эксперты назвали реструктуризацию Lego одной из самых удачных.

Компания отказалась от стремления к диверсификации - в 2005 году компания избавилась от тематических парков Legoland, на которые Lego ранее тратила немалые деньги.

Компания больше внимания уделила своему главному направлению работы - изготовлению игрушек. Конструкторы Lego любят не только дети, представители старших поколений также неравнодушны к ним.

Поэтому-то Lego и удалось продать 75 млн конструкторов в 2016 году.

Да, компания не отказалась полностью от диверсификации, но новые направления деятельности Lego теперь тесно связаны с основным. В 2014 году мультфильм "Лего. Фильм" заработал 470 млн долларов.

Тремя годами позже "Лего Фильм: Бэтмен" - спин-офф мультфильма "Лего. Фильм" - принес компании 312 млн долларов.

Также Lego сегодня выпускает видеоигры и мобильные приложения.

Как отмечают эксперты Brand Finance, одной из самых сильных сторон Lego является то, что компания, создавая новую продукцию, учитывает не только интересы детей, но и их родителей.

Самые влиятельные бренды в 2017 году

1. Lego

2. Google

3. Nike

4. Ferrari

5. Visa

6. Disney

7. NBC

8. PwC

9. Johnson & Johnson

10. McKinsey

Также компания не создает отдельно игрушки для девочек и мальчиков - таким образом, вся ее продукция рассчитана на максимально широкую аудиторию.

"Они дают свободу для творчества детям, а взрослым дают возможность поностальгировать", - говорится в докладе Brand Finance.

В прошлом году компания вышла на рынок Китая, открыв там новую фабрику, что позволило ей удешевить производство и конкурировать с производителями, продающими более дешевые игрушки.

Однако у компании в этом году не только хорошие новости. В сентябре Lego сообщила о сокращении 1400 рабочих мест по всему миру - после того, как данные за первое полугодие показали сокращение доходов на 5% и выручки - на 3%. Кнудсторп объяснил такую динамику тем, что после пяти лет быстрого роста все процессы в компании усложнились и требуется перезагрузка.

"Мы построим менее сложную организацию, она будет меньше, чем сейчас. Это поможет нам упросить существующую бизнес-модель с тем, чтобы наша продукция стала доступна для большего количества детей", - заявил Кнудсторп.

Не исключено, однако, что выход нового эпизода "Звездные войны" будет способствовать росту продаж продукции Lego, посвященной героям этой киносаги. Интересно, что с 2012 года правами на франшизу "Звездных войн" владеет Disney.

Компания Lego до сих пор находится под контролем семьи, которая придумала конструкторы еще в 1950-е годы.