Путин подписал закон о пожизненном сроке для вербовщиков террористов

- Президент России подписал закон, который вводит пожизненное наказание для вербовщиков террористов в случае, если совершенный ими теракт привел к гибели людей. Пожизненный срок теперь также может получить человек, вооруживший или тренировавший террориста. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В случае, если в результате теракта или захвата заложников никто не погиб, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы (ранее — от пяти до десяти лет).

Если вербовщик террористов использовал свое служебное положение, ему также грозит пожизненное лишение свободы.

За пропаганду терроризма предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Под пропагандой понимается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Закон вступил в силу с момента опубликования.