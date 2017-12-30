Жители Ашхабада жалуются, что их заставляют перекрашивать автомобили в светлый цвет

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде эвакуируют автомобили темного цвета. По информации нескольких независимых друг от друга источников туркменской службы радио «Азатлык», в настоящее время власти Ашхабада без предупреждения эвакуируют транспортные средства жителей Ашхабада, забирая их прямо с автостоянок отвозят на штраф стоянку дорожной полиции.

Владельцы автомобилей узнают об этом позже от охранников автостоянки. Источники утверждают, что данная мера властей связана с их требованием перекрасить темные автомобили в светлые цвета - белый или серебрянный.

Представители власти, а также СМИ об этом не сообщают. Жители столицы Туркменистана утверждают, что не было и официальных уведомлений для населения.

Беседовавшие с источником «Азатлык» сотрудники дорожной автоинспекции, заявили, что не располагают информацией о причинах новых требований относительно цвета личных автомобилей жителей города.

«Азатлык» не удалось получить официальный комментарии у представителей власти страны.

Но, по словам собеседников в правительстве Туркменистана, требование властей Ашхабада в отношении цвета личного автотранспорта жителей города связано с личными предпочтениями главы государства. Президент Туркменистана на протяжении многих лет демонстрирует предпочтение белого цвета.

По словам жителей Ашхабада перекраска автомобиля предусматривает немалые расходы.

«Когда пришел в автомобильный сервис, мне сказали, что перекраска обойдется в 7000 манатов, но через неделю цена поднимется до 11000 манатов. Моя зарплата составляет 1000 манатов. Даже если никуда не буду тратить свою зарплату, то за перекраску буду вынужден отдать весь свой годовой доход», - рассказал житель Ашхабада Ораз (имя изменено - ред.) По его словам, его автомобиль был эвакуирован накануне.

Ранее сообщалось, что белого цвета должен быть личный автотранспорт сотрудников органов внутренних дел Туркменистана.

В октябре Азатлык сообщал о том, что дорожная полиция Ашхабада останавливает водителей, в автомобилях которых имеются традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. От водителей требовали удалить подобные атрибуты из салона автомобиля, а также накладывали штраф в размере 50 манатов.

Запрет на размещение в салонах автомобилей амулетов, игрушек и других предметов, а также требование относительно цвета личного автотранспорта населения являются очередными ограничениями в отношении внешнего вида транспортных средств.

В 2014 году в стране была запрещена тонировка стекол автомобилей. По требованию властей владельцы автомобилей были вынуждены удалить тонированные стекла, в том числе предусмотренные заводом-изготовителем. Также на автомобилях были запрещены черные диски и спойлеры. Данные меры также были объяснены необходимостью в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

В марте 2013 года вступил в силу запрет на ввоз в страну автомобилей, с датой выпуска, превышающей пять лет.

В 2015 году власти страны ввели запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.