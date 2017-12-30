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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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28-летний студент из Туркменистана напал с ножом соотечественника в Харькове
CA-NEWS (TM) - 28-летний студент из Туркменистана напал на 31-летнего соотечественника в общежитии Харьковского политехнического института. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщили в полиции, 27 декабря в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 13.00 в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили 31-летнего мужчину (гражданин Туркменистана - "ДС") с ножевыми ранениями грудной клетки. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Сообщается, что ранения мужчина получил после конфилкту с 28-летним гражданином Туркменистана. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Установлено, что оба мужчины учатся в Харькове и живут в одном общежитии.

Полиция не сообщила где именно произошла резня, однако УНН сообщает, что происшествие случилось в одном из общежитий ХПИ.

"Мои сокурсники рассказали мне, что действительно между иностранцами случился конфликт, из-за чего именно - неизвестно, однако, как я слышала, на этаже, где эти ребята подрались, было много крови и говорят, что один из них чуть не умер", - сообщил студентка.

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