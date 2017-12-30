Власти Монголии в День национальной независимости отдали дань уважения памятнику Чингисхана (видео)

CA-NEWS (MNG) - 29 декабря по случаю Дня национальной свободы и восстановления независимости президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, председатель Великого Государственного хурала (парламента) М.Энхболд, премьер-министр У.Хурэлсух и другие официальные лица отдали дань уважения памятнику Чингисхану, сообщает Монцамэ.

В ходе церемонии на главной площади страны выстроился почетный караул и прозвучал гимн Монголии.

В 1911 года 29 декабря была провозглашена независимость Монголии во главе теократическим монархом VIII Богд гэгээн (Богдо-хан) от двухвекового маньчжурского господства. VIII Богд Жавзандамба хутагт был провозглашен Ханом Монголии.

В 2007 году правительство Монголии официально закрепило 29 декабря Днем национальной независимости.

Также, 29 декабря нерабочий день в Монголии.