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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Суд Германии отправил 96-летнего бухгалтера концлагеря Аушвиц в тюрьму

CA-NEWS (CA) - Конституционный суд Германии отклонил апелляцию на приговор бывшему сотруднику концлагеря Аушвиц Оскару Грёнингу и постановил отправить 96-летнего подсудимого в тюрьму, сообщает Reuters.

Грёнинг работал в Аушвице бухгалтером. Он в числе прочего вел подсчет изъятых у узников лагеря средств.

В июле 2015 года эсэсовца Гренинга признали виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек без непосредственного участия в них, его приговорили к четырем годам тюрьмы. Адвокаты подали апелляцию, в которой указали, что Гренинг не может отбывать наказание из-за состояния здоровья, однако суд решил, что мужчина сможет получать всю необходимую медицинскую помощь в тюрьме.

Адвокаты настаивали, что тюремное заключение нарушит конституционное право Грёнинга на жизнь. Конституционный суд отклонил этот аргумент.

Грёнинг признан виновным в пособничестве убийству более 300 тыс. человек. По мнению суда, это означает, что получение наказания имеет особую важность.

Во время первого рассмотрения дела в 2015 году обвинение заявило, что Грёнинг, несмотря на то что не убил никого своими руками, поддерживал режим, ответственный за массовые убийства, деньгами, изъятыми у арестованных евреев.

Грёнинг признал свою вину и рассказал, что в момент отправки на работу в Аушвиц в возрасте 21 года разделял идеи нацизма.

Аушвиц — один из крупнейших фашистских концлагерей. Располагался недалеко от города Освенцим (территория Польши, присоединенная к Германии). В 1941−1945 годы там было убито около 1,4 млн человек, преимущественно евреев.

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