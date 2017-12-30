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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии вручил монголоведу Анне Цендиной премию в $10 тыс.
CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга 28 декабря принял монголоведа А.Д.Цендину по случаю награждения премией «Лучшего монголоведа 2017 года» Международной ассоциации монголоведения, сообщает Монцамэ.

По словам директора Института истории и археологии Академии наук, генерального секретаря Международной ассоциации монголоведения, доктора С.Чулууна, с этого года Международная ассоциация монголоведения вручает данную премию и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов лучшим ученым, который достигли наилучших результатов в научных исследованиях.

Анна Дамдинова Цендина стала первой обладательницей этой престижной премии. Напомним, что она является дочкой трехкратного лауреата госпремии, Народного писателя, выдающегося просветителя ХХ века Цэндийн Дамдинсурэн.

Цендина сегодня работает научным сотрудником в Институте востоковедения Российской академии наук и главным научным сотрудником сектора сравнительного изучения культур Востока и Запада на Отделе научных исследований Института восточных культур Российского государственного гуманитарного университета, также является знаменитым востоковед-филологом, специалистом в области монгольской и тибетской филологии.

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