Узбекистан ввел 50-процентные скидки на местные авиарейсы в новогодние каникулы

- Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в праздничные дни — с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно — ввела скидки до 50%по местным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Это сделано для того, чтобы узбекистанцы смогли сполна воспользоваться возможностью совершить путешествие по стране, увидеть достопримечательности городов на Великом Шёлковом пути", — говорится в сообщении НАК.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что скидки введены в соответствии с Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о необходимости «организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных дней.