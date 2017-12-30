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  31 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан ввел 50-процентные скидки на местные авиарейсы в новогодние каникулы
CA-NEWS (UZ) - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в праздничные дни — с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно — ввела скидки до 50%по местным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Это сделано для того, чтобы узбекистанцы смогли сполна воспользоваться возможностью совершить путешествие по стране, увидеть достопримечательности городов на Великом Шёлковом пути", — говорится в сообщении НАК.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что скидки введены в соответствии с Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о необходимости «организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных дней.

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