За 9 месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана составил $20 млрд

CA-NEWS (UZ) - По результатам 9 месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана составил около $20 млрд. Об этом говорится в сообщении Центрального банка Узбекистана об основных направлениях монетарной политики на 2018-й год.

Доля РФ в общем объеме импорта составила 20,3 процента, Китая — 20,9 процента, Республики Корея — 9,2 процента, Казахстана — 7,5 процента, Турции — 4,8 процента, Германии — 4,7 процента и Украинского государства — 1,3 процента.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев 2017 года увеличился на 16,7 процента в сравнении с предшествующим годом и составил не менее 20 млрд долларов. Кроме хлопка, снижение объема показала химическая продукция — на 2,2% (доля 6,3%).

Объем импорта вырос на 8,4% и составил более $9,6 млрд. Рост обусловлен повышением импорта химической продукции (на 5,6% процента и доля в общем объеме импорта 17,1%), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5% и 5,2%), машин и оборудования (1,8% и 38,7%), услуг (22,5% и 7,3%).

Больше всего товаров и услуг Узбекистан экспортировал в Российскую Федерацию (15,7% в общем объеме экспорта), КНР (14,3%), Казахстан (8,0%), Турцию (6,0%) и Афганистан (4,1%). Импорт продовольственных товаров снизился на 8,2% (доля в размере импорта — 10,2%).

Рост импорта обуславливался повышением импорта химической продукции (темп роста 5,6% и доля в общем объеме импорта 17,1%), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5 и 5,2%), машин и оборудования (1,8 и 38,7%), услуг (22,5 и 7,3%). Об этом 27 декабря объявил заместитель министра внешней торговли Сахиб Саифназаров во время брифинга в Ташкенте, передает nuz.uz.

По его данным, это предвидено Концепцией по развитию экспортной деятельности республики на 2018-2022 годы. По результатам 2015 года экспорт Узбекистана вырастет на 15 проц, при всем этом положительное сальдо во внешней торговле прогнозируется на уровне 854 млн долларов, подчеркнул он.