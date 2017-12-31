ФСБ России задержала предполагаемого организатора взрыва в Петербурге 27 декабря

CA-NEWS (CA) - «ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ФСБ, которое приводит «РИА Новости».

Задержанного передали в Следственный комитет России для дальнейшего допроса, уточняет спецслужба.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко, в свою очередь, добавила, что с подозреваемым начали работать следователи, проводится его допрос. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, уточнила она.

Задержанный по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге оказался гражданином России, придерживающимся националистических взглядов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению «Нью Эйдж» (New Age) — «Новая эра», — сказал собеседник агентства. По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник добавляет, что задержанным оказался 35-летний петербуржец Дмитрий — житель Красносельского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. По информации источника издания, он уже дал признательные показания. «Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость — только за оборот наркотиков», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Взрыв в магазине «Перекресток», который располагается на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, произошел вечером 27 декабря. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью около 200 граммов тротила. Устройство было заложено в одну из камер хранения магазина.

Всего в результате взрыва пострадали 18 человек, погибших нет. По факту взрыва было заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». В СКР подчеркнули, что следствие рассматривает все версии случившегося. На следующий день после взрыва президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

В минувшую пятницу ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».