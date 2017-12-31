Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие

- Азия и мир, происшествия
- 14:52, 31 декабря 2017
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Два демонстранта в Доруде, городе на западе Ирана, получили огнестрельные ранения. Это следует из видеозаписи, опубликованной в соцсетях и верифицированной Персидской службой Би-би-си.
Поступают также сообщения о том, что эти два демонстранта скончались. Большинство сообщений о происходящем в Иране в последние сутки появляются в соцсетях, и проверить их достоверность очень сложно.
На видео, запечатлевших протесты в других частях страны, видно, как демонстранты поджигают полицейские автомашины. Сообщается о нападениях на правительственные здания.
В городе Абхар на севере страны демонстранты подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.
В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.
В столице страны Тегеране, как сообщает Персидская служба Би-би-си, большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.
В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.
Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.
Правительство Ирана призвало граждан страны не принимать участия в "незаконных митингах". Несмотря на это, антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в нескольких городах страны.
В ходе трехдневных протестов против коррупции и падения уровня жизни в Иране были арестованы десятки человек.
Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей не участвовать в митингах, поскольку, по его словам, "они создадут проблемы для самих себя и других граждан".
Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких "контрреволюционеров" и иностранных агентов.
Протесты начались в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.
Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани. Пятьдесят два человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов.
В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов.
В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.
Некоторые протесты вылились в более широкие демонстрации против властей с призывами освободить политических заключенных и положить конец избиениям демонстрантов полицейскими.