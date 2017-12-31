Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие

- В интернете появились видеокадры, свидетельствующие о том, что на третий день антиправительственных демонстраций в Иране некоторые протесты вылились в беспорядки и сопровождались насилием, сообщает Би-би-си.

Два демонстранта в Доруде, городе на западе Ирана, получили огнестрельные ранения. Это следует из видеозаписи, опубликованной в соцсетях и верифицированной Персидской службой Би-би-си.

Поступают также сообщения о том, что эти два демонстранта скончались. Большинство сообщений о происходящем в Иране в последние сутки появляются в соцсетях, и проверить их достоверность очень сложно.

На видео, запечатлевших протесты в других частях страны, видно, как демонстранты поджигают полицейские автомашины. Сообщается о нападениях на правительственные здания.

В городе Абхар на севере страны демонстранты подожгли огромные плакаты с портретом верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

В Араке, в центральной части Ирана протестующие подожгли штаб-квартиру проправительственной организации Басидж - иранского полувоенного ополчения, входящего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

В столице страны Тегеране, как сообщает Персидская служба Би-би-си, большое количество демонстрантов собираются на площади Азади, которую покинули многие полицейские.

В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, демонстранты сожгли полицейский мотоцикл в ходе стычки с полицией, зафиксированной на видео.

Это самые крупные акции протеста в Иране с 2009 года.

Правительство Ирана призвало граждан страны не принимать участия в "незаконных митингах". Несмотря на это, антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в нескольких городах страны.

В ходе трехдневных протестов против коррупции и падения уровня жизни в Иране были арестованы десятки человек.

Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей не участвовать в митингах, поскольку, по его словам, "они создадут проблемы для самих себя и других граждан".

Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких "контрреволюционеров" и иностранных агентов.

Протесты начались в четверг в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани. Пятьдесят два человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов.

В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов.

В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Некоторые протесты вылились в более широкие демонстрации против властей с призывами освободить политических заключенных и положить конец избиениям демонстрантов полицейскими.