Бюджетников Дашогуза обязали встретить Новый год на городской елке
- Туркменистан, общество
- 15:37, 31 декабря 2017
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CA-NEWS (TM) - Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», в школах Дашогуза было объявлено, что в новогоднюю ночь учителя и старшеклассники из 10 и 11 классов должны будут провести у центральной елки.
Это требование коснулось и других бюджетников, которых принуждают с 10 до 00:30 часов быть на главной площади.
Вместо себя на встречу Нового года можно отправить другого человека – «наемника», как их называют местные жители. За свои услуги «наемники» просят 60 манатов ($17 по госкурсу или $6 по курсу «черного рынка»).
Напомним, что в предыдущие годы на новогоднюю ночь устраивались телемосты на главных площадях городов Туркменистана, по которым президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравлял жителей страны.
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