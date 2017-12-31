Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Туркменистана

- 30 декабря состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с наступающим Новым годом и передал туркменскому народу пожелания мира, стабильности и процветания. Лидер Туркменистана, в свою очередь, также поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана по случаю предстоящего праздника, пожелав благополучия и прогресса.

«Главы государств с глубоким удовлетворением отметили, что уходящий 2017 год стал историческим периодом в развитии традиционно тесных связей, укреплении двусторонних отношений дружбы и добрососедства», — говорится в сообщении.

Президенты особо подчеркнули важность дальнейшего наращивания узбекско-туркменского многопланового партнерства, прежде всего реализации новых проектов и программ в торгово-экономической сфере.

Главы двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.