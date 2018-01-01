Власти Ирана из-за протестов блокируют мессенджеры и соцсети

- Власти Ирана приняли решение ограничить на территории страны доступ к мессенджеру "Телеграм" и соцсети "Инстаграм" в связи с продолжающимися четвертый день антиправительственными протестами, сообщает Би-би-си.

Как сообщает государственное информационное агентство ИРИБ, правительство Ирана называет введенные ограничения временными и необходимыми для того, "чтобы обеспечить спокойствие и безопасность в обществе".

Мессенджер "Телеграм" очень популярен в Иране, его используют более половины жителей этой страны с населением в 80 млн человек.

Практически все медиаканалы в Иране находятся под жестким контролем правительства, поэтому участники демонстраций пытаются активно использовать соцсети и интернет-приложения для обмена информацией о готовящихся акциях протеста.

Накануне руководство Telegram блокировало в мессенджере действия иранского канала Amadnews, после того как в нем стали распространяться призывы к насилию по отношению к полиции.

Глава Telegram Павел Дуров сообщил в "Твиттере", что власти Ирана решили блокировать мессенджер, поскольку его компания отказалась добровольно закрыть ряд других "мирно протестующих каналов" в приложении.

Поступают также сообщения о том, что у многих в Иране пропал доступ к интернету на мобильных устройствах.

Массовые протесты в различных городах Ирана, в которых принимает большое количество местной молодежи, вызваны разгулом коррупции и падением уровня жизни в стране.

Их называют самым серьезным выражением общественного недовольства с момента широкомасштабных митингов, прошедших в 2009 году, на которых люди требовали немедленных реформ.

В городах Хорремабад, Зенджан и Ахваз люди призывали к отставке и даже смерти верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Иранский Корпус стражей Исламской революции предупредил участвующих в антиправительственных демонстрациях, что если волнения не прекратятся, их ожидает "железный кулак".

Агентство Франс пресс со ссылкой на иранские источники сообщает о 200 арестованных лишь за минувшую ночь протестов.

Известно, что в городе Доруд на западе Ирана двое демонстрантов скончались в субботу от огнестрельных ранений.

Власти утверждают, что силовые структуры не открывали огонь по демонстрантам, и винят в гибели людей шиитских экстремистов и иностранных агентов.

Генерал-майор Ишмаил Ковсари сказал в интервью агентству ISNA: "Если люди вышли на улицы из-за высоких цен, они не должны выкрикивать подобные лозунги и жечь общественную собственность и автомобили".

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли также предупредил протестующих, что они будут призваны к ответу.

"Те, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок и закон, должны ответить за свое поведение и заплатить за это, - сказал министр. - Мы ответим на это распространение насилия, страха и террора".