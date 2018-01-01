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  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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С нового года в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета
CA-NEWS (TM) - Уже более двух месяцев автостоянка на улице Юбилейной в Ашхабаде заполнена машинами темных цветов. Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», автомобили были фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции.

Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются перекрасить автомобили в белый или светлые тона.

Радио «Азатлык» также сообщает, что черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции.

С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета будет запрещена.

Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза. Если раньше покраска машины стоила $500, то сейчас эта услуга обойдется уже в $1000.

Напомним, что с января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. На вопросы и возмущения они лишь отвечали, что нужно покупать белые машины, так как «белый цвет приносит удачу».

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Комментарии (8)
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Elnur1411
17:28, 01 января 2018
Если Гурбангулы вдруг начнут боольше нравиться трасгендеры, получается всех женщин заставят отрастить кое-что?
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CHE_GUEVARA
17:28, 01 января 2018
Как живут
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altysha-Esha
17:12, 01 января 2018
Наши бы послали куда по дальше
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MURAS-KG
16:57, 01 января 2018
Вот оно культ. Когда мнение и желания одного человека во всех сферах жизни влияет на жизнь народа и страны.
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dakota78
16:27, 01 января 2018
Дебилы одним словом
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Boroev
16:16, 01 января 2018
До чего ебнутые в Туркмении... То есть их презик
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aktam
16:10, 01 января 2018
У нас уже война началась бы!
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1patriot
16:07, 01 января 2018
А почему на зелёный не перекрасить. Президент на зелёных спортивных костюмах же тренируется.
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