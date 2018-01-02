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  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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10 человек погибли за сутки в ходе протестов в Иране (видео)
Предыстория: Власти Ирана из-за протестов блокируют мессенджеры и соцсетиПродолжение: Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
CA-NEWS (CA) - 10 человек погибли за последние сутки в ходе антиправительственных протестов в Иране, сообщает Би-би-си со ссылкой на государственное телевидение страны.

Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны.

Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.

Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Рухани к порядку.

В своем выступлении Хасан Рухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.

Рухани заявил, что граждане "полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать... способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране".

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.

Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.

Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.

Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.

Персидская служба Би-би-си получила видеозапись, на которой видно, как полиция разгоняет толпу водометами на крупном городском перекрестке.

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Комментарии (3)
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Nuri2018
12:58, 02 января 2018
В иране молодежь светский чем арабов.
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ti3i-j
12:56, 02 января 2018
Протестуют против религиозного правления.
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narkalyk
10:38, 02 января 2018
эгер расмий массалык маалымат каражаттар 10 адам курман болду десе, демек алардын саны 100-1000 эсе көп!

Иран деген бул түндүк корея, туркмения сияктуу жабык өлкө, сөз эркиндик жок.
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