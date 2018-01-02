10 человек погибли за сутки в ходе протестов в Иране (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 9:33, 02 января 2018
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|Предыстория: Власти Ирана из-за протестов блокируют мессенджеры и соцсети
|Продолжение: Протесты в Иране вылились в беспорядки и насилие
Иранские СМИ не уточняют, где и когда погибли люди. Ранее поступали сообщения о шести погибших, в том числе о двух убитых в городе Изе на юго-западе страны.
Всего с начала уличных демонстраций в Иране погибли уже по меньшей мере 12 человек.
Протесты продолжились в новогоднюю ночь, несмотря на воскресные призывы президента Хасана Рухани к порядку.
این تصاویر از تجمعات اعتراض آمیز که صدای شلیک گلوله در آن شنیده میشود توسط کاربران شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. کاربران میگویند این تصاویر مربوط به #تاکستان است pic.twitter.com/dFW32vO9NN— BBC Persian (@bbcpersian) January 1, 2018
В своем выступлении Хасан Рухани заявил, что проявление насилия не будет допускаться в ходе акций. При этом президент признал наличие серьезных проблем в экономике страны и рост коррупции.
Рухани заявил, что граждане "полностью свободны выражать свою критику по отношению к власти или протестовать... способами, которые приведут к улучшению ситуации в стране".
Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы на площади Энкелаб в Тегеране. Крупные акции также прошли в Керманшахе, Хорремабаде, Шахиншехре и Зенджане.
Акции протеста в Мешхеде в минувший вторник стали крупнейшими со времен так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.
صدای تیراندازی در تظاهرات اعتراضی امشب #قزوین— BBC Persian (@bbcpersian) January 1, 2018
پیامگیر تلگرام ما@BBCShoma pic.twitter.com/DapBpKwjfC
Хасан Рухани в своем выступлении подчеркнул, что власти не намерены терпеть тех, кто портит общественную собственность, нарушает общественный порядок или призывает к беспорядкам.
Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.
За последние несколько дней под арест попали около 400 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.
Власти продолжают блокировать аккаунты в социальных сетях, которые, по их мнению, используются для организации протестов, в том числе на сайтах Telegram и Instagram.
Как сообщает агентство Франс-пресс, государственное телевидение показывает кадры с протестных акций, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.
Персидская служба Би-би-си получила видеозапись, на которой видно, как полиция разгоняет толпу водометами на крупном городском перекрестке.
پلیس با کمک ماشین آبپاش در حال متفرق کردن تجمع کنندگان در خیابان چهارولیعصر، انقلاب در تهران در شامگاه یکشنبه دهم دی ماه؛ ویدئو ارسالی بوسیله مخاطبان بیبیسی فارسی pic.twitter.com/9kieMiuni6— BBC Persian (@bbcpersian) December 31, 2017