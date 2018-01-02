Утверждены основные параметры Государственного бюджета Узбекистана на 2018 год
- Узбекистан, экономика
- 9:47, 02 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Постановлением Президента Узбекистана от 29 декабря утвержден прогноз основных макроэкономических показателей развития страны и параметры Государственного бюджета на 2018 год.
В соответствии с документом, рост валового внутреннего продукта Узбекистана в 2018 году ожидается на уровне 5,9%, индекс потребительских цен (инфляция) — в пределах 12,4−13,4%.
Объем промышленной продукции планируется увеличить на 6,4%, производства сельского, лесного и рыбного хозяйства — на 4%, капитальных вложений — на 6,5%, розничного товарооборота — на 5,6%.
Профицит Государственного бюджета Республики Узбекистан прогнозируется на уровне 0,02% к ВВП, передает uzreport.uz.
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