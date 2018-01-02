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  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Астаны «поздравил» своих подчиненных с Новым годом, проведя совещание утром 1 января

CA-NEWS (KZ) - Аким столицы Казахстана Асет Исекешев «поздравил» своих подчиненных с Новым годом оперативным совещанием утром 1 января, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы столичного акимата Эльвира Жургенбаева.

По сообщению руководителя пресс-службы, оперативное совещание с участием заместителей акима, акимов районов, руководителей ДВД, ДЧС, городских коммунальных служб столичный градоначальник провел утром первого дня в Новом году.

«Были заслушаны отчеты о чрезвычайных ситуациях, произошедших за сутки, бесперебойном функционировании объектов жизнеобеспечения, о криминогенной ситуации, принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в городе, обеспечении стабильной работы общественного транспорта, о прошедших мероприятиях по всем направлениям. По словам руководителей соответствующих структурных подразделений, за прошедшие сутки в столице обстановка была стабильной», - пишет Жургенбаева.

По итогам совещания Исекешевым был поставлен ряд задач по обеспечению безопасности, чистоты дорог, работы всех городских коммунальных служб. В новогоднюю ночь и в предновогодний день в обеспечении жизнедеятельности и безопасности в столице были задействованы около 32 тысяч человек.

После этого в Facebook уже сам Исекешев поблагодарил всех сотрудников городских служб за отличную работу в течение года и в праздники, работающих практически в круглосуточном режиме.

«Тех, кто подаёт тепло, электроэнергию, воду, устраняют аварии, вывозят мусор, чистят дороги, полицейских, пожарников, врачей и медработников, работников в сфере общественного транспорта, санэпидемнадзора и других, а также коллег из акимата», - уточнил аким адресаты благодарности.

Он также отметил, что в новогодние дни ситуация в городе стабильная, все функционирует в штатном режиме.

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