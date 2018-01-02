Гололед и туман ожидаются в Казахстане 2 января

CA-NEWS (KZ) - Туманная погода и гололед ожидаются в Казахстане во вторник, 2 января, сообщает Казгидромет.

На большей части республики сохраняется погода без осадков. На западе, юго-западе и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами будут наблюдаться туман, гололед.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.