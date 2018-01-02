Автору памятника президенту Туркменистана присвоили звание «Почетный старейшина народа»

CA-NEWS (TM) - Преподавателю туркменской государственной специальной художественной школы при государственной академии художеств, скульптору Сарагту Бабаеву присвоено звание «Почетный старейшина народа», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

*шестиметровая фигура всадника изготовлена из бронзы и покрыта чистейшим 24-каратным сусальным золотом. Всего высота монумента составляет 21 метр.

Бабаев был удостоен звания «за большой вклад в упрочение независимости Туркменистана, развитие национальных обычаев и традиций, укрепление единства и сплоченности народа, воспитание молодого поколения, а также образцовый жизненный пример», говорится в сообщении.

Напомним, скульптор Сарагт Бабаев является автором единственного памятника президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Среди самых работ автора – фонтанный комплекс «Огузхан и сыновья», включенный в Книгу рекордов Гиннеса как объединяющий самое большое количество фонтанов в общественном месте.