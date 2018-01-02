РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Автору памятника президенту Туркменистана присвоили звание «Почетный старейшина народа»

CA-NEWS (TM) - Преподавателю туркменской государственной специальной художественной школы при государственной академии художеств, скульптору Сарагту Бабаеву присвоено звание «Почетный старейшина народа», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

памятник

*шестиметровая фигура всадника изготовлена из бронзы и покрыта чистейшим 24-каратным сусальным золотом. Всего высота монумента составляет 21 метр.

Бабаев был удостоен звания «за большой вклад в упрочение независимости Туркменистана, развитие национальных обычаев и традиций, укрепление единства и сплоченности народа, воспитание молодого поколения, а также образцовый жизненный пример», говорится в сообщении.

Напомним, скульптор Сарагт Бабаев является автором единственного памятника президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Среди самых работ автора – фонтанный комплекс «Огузхан и сыновья», включенный в Книгу рекордов Гиннеса как объединяющий самое большое количество фонтанов в общественном месте.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×