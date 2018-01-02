Новогодний плов оказался смертельным для четырех жителей Худжанда
- Таджикистан, происшествия
- 10:39, 02 января 2018
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CA-NEWS (TJ) - Четыре жителя Худжанда скончались, еще четверо находятся в больнице в результате отравления. По факту массового отравления колбасой в Восе открыто уголовное дело
«30 декабря 8 друзей - жители города Худжанда собрались, чтобы отметить новогодний праздник, приготовили плов. Однако после употребления плова им стало плохо, и все одни были доставлены в городскую больницу № 1 города Худжанда», - сообщили «АП» в пресс-центре УМВД Согдийской области.
По словам источника, четверо из них скончались в больнице, еще четверо до сих пор находятся в больнице.
«Пока идет следствие и уточняются причины отравления», - добавил источник в пресс-центре УМВД области.
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