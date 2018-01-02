Правительство Монголии предсказало увеличение экспорта продукций сельского хозяйства и легкой промышленности на 40% в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - Правительство поставило перед собой цель в 2018 году увеличить объем экспорта товаров и продукций сельского хозяйства и легкой промышленности до 40 процентов, сообщает Монцамэ.

При этом, ожидается, что экспорт мяса будет играть важную роль в увеличении объема экспорта. В прошедшем году Монголия установила новый рекорд по экспорту мяса, а именно 26 тыс.тн. мяса и мясных изделий были экспортированы за рубежом.

С шестью из восьми стран, которые были заинтересованы в импорте мяса из Монголии, подписано соглашение о поставке мяса и мясных продукций. Например, Китай и Россия дали предварительные заказы на импорт 25 тыс. тонн мяса. Кроме того, ожидается, поставка мяса в Катар и Иран. Таким образом, объем экспорта мяса в 2018 году составит более 40 тыс.тонн.

По мере роста экспорта мяса отечественные предприятия начали наращивать свои мощности. Например, компании «Кинг мийт» и «Мунхийн болор» официально в 2018 году откроют новые мясоперерабатывающие заводы, себестоимость каждого из этих заводов составляет 3 млрд. тугриков. Деятельность этих заводов направлена на увеличение заказов из Китая. Кроме того, компания «Мах Маркет» расширит свой завод и увеличит количество своих сотрудников.

Кроме того, планируется строительство четырех новых заводов по промыванию шерсти с целью поддержки экспорта шерстяных и кашемировых изделий. Также дизайнерский Центр кашемировых одежд, который был построен для увеличения производства конечных продукций в 4.8 раза в данном секторе, представит впервые свои новые коллекции в 2018 году.